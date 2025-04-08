Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya'da konser verecek!
Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Son olarak "This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle turnesini iptal eden ünlü şarkıcı İstanbul ve Antalya'da konser verecek.
Geçtiğimiz günlerde "JLO Live In 2025" adını verdiği yeni dünya turnesini duyuran şarkıcının turnesinin 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor.
1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde konser vermeye hazırlanan sanatçı, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sahne alacak.
Sosyal medya hesabında konser tarihlerini paylaşan Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 16 Temmuz'da Bilbao'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de konser verecek.
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