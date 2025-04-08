Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya'da konser verecek!

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya'da konser verecek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor! Son olarak "This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle turnesini iptal eden ünlü şarkıcı İstanbul ve Antalya'da verecek.

Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya'da konser verecek! - 1

Geçtiğimiz günlerde "JLO Live In 2025" adını verdiği yeni dünya turnesini duyuran şarkıcının turnesinin 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde vermeye hazırlanan sanatçı, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sahne alacak.

Sosyal medya hesabında konser tarihlerini paylaşan Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 16 Temmuz'da Bilbao'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de konser verecek.

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