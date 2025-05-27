Jennifer Lopez müjdeli haberi verdi

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez , bu yaz Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya turnesini iptal eden şarkıcı, JLO Live In 2025 adını verdiği yeni turnesini duyurmuştu.

Grammy ödüllü şarkıcı Adele son olarak Las Vegas'ta müzikseverlerle buluşmuştu. Şarkıcı daha sonra müziğe bir süre ara vereceğini açıklamıştı.