Jennifer Lopez müjdeli haberi verdi

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez, bu yaz Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya turnesini iptal eden şarkıcı, JLO Live In 2025 adını verdiği yeni turnesini duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında müjdeli haberi verdi. Şarkıcı, Las Vegas'ta dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan Caesars Palace'ta konser verecek. Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas adlı turne 30 Aralık'ta başlayacak.