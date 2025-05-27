Jennifer Lopez müjdeli haberi verdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez yeni konser tarihlerini duyurdu.
Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez, bu yaz Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya turnesini iptal eden şarkıcı, JLO Live In 2025 adını verdiği yeni turnesini duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında müjdeli haberi verdi. Şarkıcı, Las Vegas'ta dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan Caesars Palace'ta konser verecek. Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas adlı turne 30 Aralık'ta başlayacak.
Grammy ödüllü şarkıcı Adele son olarak Las Vegas'ta müzikseverlerle buluşmuştu. Şarkıcı daha sonra müziğe bir süre ara vereceğini açıklamıştı.
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