Jennifer Lopez turnesinin adını değiştirdi: Bilet satışları tatmin etmedi!

Şarkıcı Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Lopez ardından turneye çıkacağını duyurdu. "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser tarihi açıklandı. Şarkıcının merakla beklenen turnesi 26 Haziran'da başlayacak. Lopez son olarak 2019 yılında It's My Party adlı turneyle sevenleriyle buluşmuş ve 37 konser vermişti.

BİLETLER SATMADI

Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.

Şarkıcı şimdi de turnesinin adını değiştirdi. Lopez'in turnesinin adı “This Is Me… Live | The Greatest Hits" oldu. Bu da şarkıcının kariyerinin en hit parçalarını seslendireceği daha geniş kapsamlı bir turne anlamına geliyor.