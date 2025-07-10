Jennifer Lopez'in dünya turnesi başladı

Bu yaz Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Jennifer Lopez'in dünya turnesi başladı.

Jennifer Lopez'in dünya turnesi başladı

, Up All Night: Live in 2025 adlı turnesine başladı. 55 yaşındaki şarkıcının ilk durağı İspanya oldu. Bu yaz boyunca birçok farklı ülkede vermeye hazırlanan Lopez, yıl sonunda Las Vegas'ta yeni bir konser serisine başlayacak.

İspanya'nın Madrid ve Barcelona gibi şehirlerinde müzikseverlerle buluşacak olan şarkıcı, bu yaz toplamda 21 konser verecek. Lopez'in turne nedeniyle yakın zamanda yeni şarkı yayınlaması beklenmiyor.

Lopez, turnenin ilk konserinde "On the Floor", "Jenny From the Block", "Dance Again" ve birçok hit parçasını seslendirdi.

Jennifer Lopez'in dünya turnesi başladı - 1

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Lopez bu yaz İstanbul ve Antalya'da verecek. İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan , 23 Temmuz'da Antalya'da performans sergileyecek.

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