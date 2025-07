Jennifer Lopez'in dünya turnesi başladı

Jennifer Lopez, Up All Night: Live in 2025 adlı turnesine başladı. 55 yaşındaki şarkıcının ilk durağı İspanya oldu. Bu yaz boyunca birçok farklı ülkede konser vermeye hazırlanan Lopez, yıl sonunda Las Vegas'ta yeni bir konser serisine başlayacak.

İspanya'nın Madrid ve Barcelona gibi şehirlerinde müzikseverlerle buluşacak olan şarkıcı, bu yaz toplamda 21 konser verecek. Lopez'in turne nedeniyle yakın zamanda yeni şarkı yayınlaması beklenmiyor.

Lopez, turnenin ilk konserinde "On the Floor", "Jenny From the Block", "Dance Again" ve birçok hit parçasını seslendirdi.