Jennifer Lopez'in yeni film projesi belli oldu

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in yeni projesi belli oldu. Lopez, usta yönetmen Robert Zemeckis'in yeni filminde başrolü üstlenecek. Liv Constantine’in çok satan romanından uyarlanan filmin adı ise The Last Mrs. Parrish olacak.

Film, zengin Parrish çiftini hedef alan karanlık bir dolandırıcının hikayesini konu alıyor. Andrea Berloff ile John Gatins'in senaryorusnu kaleme alacağı filmin kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı bilinmiyor.



Lopez son olarak Unstoppable filmindeki rolüyle gündeme geldi.