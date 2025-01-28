Shameless ve The Bear dizilerinin yıldızı ABD'li oyuncu Jeremy Allen White'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, hazırlıkları süren "Enigma Variations" adlı dizide oynamak üzere anlaştı.

Andre Aciman’ın "Enigma Variations" adlı romanınından uyarlanacak dizi için çalışmalar devam ediyor. Dizide Paul karakterine hayat verecek olan Jeremy Allen White, projede yapımcı olarak da yer alacak.