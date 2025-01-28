Jeremy Allen White'ın yeni projesi belli oldu

Son yıllarda The Bear dizisiyle adından söz ettiren Jeremy Allen White'ın sıradaki projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, hazırlıkları süren dizide başrol oynamak için el sıkıştı.

Jeremy Allen White'ın yeni projesi belli oldu

Shameless ve The Bear dizilerinin yıldızı ABD'li oyuncu Jeremy Allen White'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, hazırlıkları süren "Enigma Variations" adlı dizide oynamak üzere anlaştı.

Andre Aciman’ın "Enigma Variations" adlı romanınından uyarlanacak dizi için çalışmalar devam ediyor. Dizide Paul karakterine hayat verecek olan Jeremy Allen White,  projede yapımcı olarak da yer alacak.

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Yönetmen koltuğunda Oliver Hermanus'un oturacağı diziyi Amanda Kate Shuman kaleme alacak.

"Enigma Variations" romanı, Paul adında bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

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