Jesse Eisenberg: Lex Luthor rolü kariyerime zarar verdi

Sekiz yıl önce izleyici karşısına çıkan Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminde; Bruce Wayne'i Ben Affleck, Clark Kent'i ise Henry Cavill canlandırmıştı.

dünya çapında gişede 874 milyon dolar hasılat yapmış olsa da film eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuştu.

Filmde kötü adam Lex Luthor'u canlandıran Jesse Eisenberg, kısa süre önce katıldığı Armchair Expert adlı podcast'te filmin ve kendisinin ne kadar kötü yorumlar aldığını anlatt.



Eisenberg, "Bu Batman filmindeydim ve hem filmi hem de beni o kadar kötü karşıladılar ki… Bunu daha önce hiç söylemedim ve bu itiraf biraz utandırıcı. Kariyerime gerçekten zarar verdiğini düşünüyorum" dedi.