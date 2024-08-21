Jessica May “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde

Jessica May “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı sinema filminin kadrosunda yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçen başarılı oyuncu filmde bir Türk kızını canlandırıyor.

Ünye’de çekilen film için kamera karşısına geçen ve mütevazılığıyla bölge halkının da kısa sürede sevgisini kazanan May, “Melisa” karakterini canlandırıyor.

KADRODA KİMLER VAR?

“Aşkın Dünkü Çocukları” filminde Uğur Yücel, Hülya Avşar, Mehmet Özgür, Derya Alabora, Derya Baykal, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Yonca Şahinbaş ve Alma Terzic gibi çok sayıda ünlü isim rol alıyor.