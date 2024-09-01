Jim Carrey o role geri döndü: İlk fragman yayınlandı

Jim Carrey'nin rolüne geri döndüğü, ünlü video oyun serisi Sonic'in beyazperdedeki yeni macerası “Kirpi Sonic 3”ten fragman yayınlandı.

Seslendirme kadrosunda Keanu Reeves'in de yer aldığı filmi Sonic, Tails ve Knuckles'ın daha önce görmedikleri güçte düşmanları Shadow the Hedgehog'a karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.



Serinin ilk iki filminde olduğu gibi Jeff Fowler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım 17 Ocak’ta gösterime girecek.

EMEKLİ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



62 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında emekli olacağını ve Kirpi Sonic 2'nin son filmi olacağını söylemişti. Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.