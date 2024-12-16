Jim Carrey'den Maske açıklaması: Olası bir devam filminde rol alabilir

Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda; 1994 yapımı fantastik komedi filmi Maske'nin olası bir devam filminde rol almaya olumlu baktığını açıkladı.

"Evet, doğru bir fikir olursa, neden olmasın?" diyen ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gerçekten parayla ilgili değil, şaka yapıyorum tabii. Ama kesinlikle bir şey söylemek zor. Emekli olmak istediğimi söyledim ama aslında sadece biraz daha dinlenmek ve güç toplamak istiyordum. Çünkü bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir veya birlikte çalışmaktan zevk aldığınız bir ekip her şeyi değiştirebilir."