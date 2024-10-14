Jimi Hendrix'in duyulmamış şarkıları açık artırmayla satılacak

"ŞARKILARIN BU VERSİYONLARI HİÇ YAYINLANMADI" Müzayedeci Propstore'un müzik danışmanı Mark Hochman, The Guardian'a yaptığı açıklamada kayıtların alıcıya "sadece sizin dinleyebileceğiniz kendi Jimi Hendrix şarkılarınıza sahip olma şerefini" vereceğini söyledi. Hochman, şarkılar için "Bu versiyonlar daha önce hiç duyulmamış, dolaşıma girmemiş ya da yayımlanmadı. Ses ve uzunluk açısından daha yaygın örneklerden çok farklılar. Çok daha sıkı ve pürüzsüzler. Daha fazla gitar duyabiliyorsunuz, ki Hendrix'in ünlü olduğu şey de bu. Gelip kayıtları dinleyen uzmanların hepsi bunların söz konusu parçaların diğer tüm versiyonlarından çok daha üstün olduğunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

AÇIK ARTIRMA 15 KASIM'DA

1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Hendrix'in menajeri Mike Jeffrey için çalışan Patricia "Trixie" Sullivan tarafından satışa çıkarılan 50'den fazla nadir kaset arasında Hendrix Experience'ın yanı sıra Animals ve Soft Machine gibi gruplara ait olanlar da var.



İlk olarak 1966'da Hendrix'in Birleşik Krallık'taki ilk single'ı "Hey Joe"nun B yüzü olarak yayımlanan "Stone Free"nin bir versiyonunun 200 bin sterline (yaklaşık 9 milyon TL) kadar alıcı bulması bekleniyor.

Demo kasetlerinin yanı sıra, Jimi Hendrix Experience'ın ilk sözleşmesi, maaş bordroları ve sahne kostümleri için kuru temizleme faturaları gibi materyallerin de mevcut olduğu müzayede, 15 Kasım'da Londra'da yapılacak ve canlı yayımlanacak.