Jimi Hendrix'in duyulmamış şarkıları açık artırmayla satılacak

Rock efsanesi Jimi Hendrix'in yeni ortaya çıkarılan kayıtları, ölümünden 54 yıl sonra açık artırmayla satışa sunulacak. 1968'de kaydedilen demolar, Hendrix'e ait daha geniş bir hatıra müzayedesi kapsamında satılacak.

Satışa sunulan asıl kayıtlar arasında "Up From the Skies", "Little Miss Lover" ve "Ain't No Telling"in farklı versiyonları var.