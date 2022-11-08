Jimmy Kimmel Oscar'ı sunmak için geri dönüyor

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Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel üçüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında sunuculuk yapan komedyenin Oscar sahnesine dönüş duyurusunu Akademi Ödülleri’nin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner tarafından yapıldı.

Kimmel, duyurunun ardından “Oscar’ı yeniden sunmak için çağrılmak ya büyük bir onur ya da büyük bir tuzak. Hangisi olursa olsun, herkes hayır dese de Akademi beni çağırdığı için mutluyum” yorumunda bulundu.

UNUTULMAZ OSCAR ANI

Jimmel, 2017 yılında Oscar sunuculuğu yaptığı esnada Oscar tarihine damga vuran bir an yaşanmıştı. En İyi Film Oscar’ının adının Spotlight yerine La La Land olarak açıklanması ve zarfların karışması uzun süre gündem olmuştu.