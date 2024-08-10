Joaquin Phoenix son anda vazgeçti: Todd Haynes'in yeni projesi rafa kalktı

Şimdilerde Lady Gaga ile başrolleri paylaştığı "Joker: Folie à Deux" filmiyle gündemde olan Joaquin Phoenix, Todd Haynes'in filminde yer almaktan vazgeçti. Ünlü oyuncu çekimlerin başlamasına günler kala projeden ayrıldı.

Joaquin Phoenix son anda vazgeçti: Todd Haynes'in yeni projesi rafa kalktı

Arthur Fleck'in hayatına odaklanılan Joker'in devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" filminde başrol oynayan , Todd Haynes'in yöneteceği filmden ayrıldı.

People'ın haberine göre; Phoenix, Danny Ramirez'le birlikte rol alacağı filmden çekimlerin başlamasına 5 gün kala ayrıldı.

Oscar ödüllü yıldızın rolünün başka birine verilememesi yüzünden ekibin işsiz kalacağı, yatırımcıların ödemesini alamayacağı belirtildi.

Joaquin Phoenix'in bu hamlesi sonrası Todd Haynes'in henüz adı belli olmayan filmi rafa kalktı.

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Öte yandan "Carol", "Bir Skandalın Peşinde de (May December)"gibi filmlerle tanınan Todd Haynes, proje ile ilgili ipuçlarını 2023'te Variety'yle yaptığı röportajda vermişti. Ünlü isim, filmi "1930'larda iki erkek arasında geçen bir aşk hikayesi" diye tarif etmişti.

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