Joaquin Phoenix son anda vazgeçti: Todd Haynes'in yeni projesi rafa kalktı

Joaquin Phoenix'in bu hamlesi sonrası Todd Haynes'in henüz adı belli olmayan filmi rafa kalktı.

Öte yandan "Carol", "Bir Skandalın Peşinde de (May December)"gibi filmlerle tanınan Todd Haynes, proje ile ilgili ipuçlarını 2023'te Variety'yle yaptığı röportajda vermişti. Ünlü isim, filmi "1930'larda iki erkek arasında geçen bir aşk hikayesi" diye tarif etmişti.