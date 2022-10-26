Joaquin Phoenix ve Rooney Mara 'The Island' filminde başrolleri paylaşacak

Ida, Soğuk Savaş, Gizemli Kadın gibi filmlerle tanınan Polonyalı Oscar adayı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin dram ve gerilim türündeki filmi 'The Island'da başrolleri Joaquin Phoenix ve Rooney Mara paylaşacak. İlhamını gerçek hayatta yaşanan olaylardan alan film, 1930'lu yıllarda modern dünyadan uzaklaşmaya karar verip ıssız bir adada kendi cennetlerini kurmaya çalışan ABD’li bir çift ile bu adaya yolu düşen milyoner bir kontesin arasındaki gerilimi anlatacak.

Filmde, yatıyla adanın yakınlarından geçen bir milyoner, bu çiftin magazin gazetelerine konu olmasına neden olur ve devamında kendini beğenmiş bir kontesin iki sevgilisiyle ortaya çıkmasına ve adada lüks bir otel inşa etme planlarına yol açar. Kontes ve Amerikalı çift arasında psikolojik savaş başlarken, adaya gelenler arasında cinsel sadakatsizlik, ihanet ve sonunda cinayete varan çatışmalar yaşanır.



ABD’li çifti canlandıracak olan Joaquin Phoenix ve Rooney Mara ikilisi, daha önce 2013 yapımı 'Her' ve 2018 yapımı 'Mary Magdalene‘de karşılıklı rol almıştı. Filmin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler henüz açıklanmadı.

Pawlikowski'nin yazacağı ve yöneteceği filmin yapımcılığını Apocalypso Pictures ve Brightstar için Tanya Seghatchian ve John Woodward üstlenecek. Filmin çekimleri 2023 yılında başlayacak.



Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti, 2017 yılından beri birlikte olan ve 2020 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı.