Joaquin Phoenix’in müzik yeteneği Lady Gaga’yı şaşırttı

Tüm dünyada gişe rekorları kıran Joker’in devam filmi “Joker: Folie à Deux / Joker: İkili Delilik” filminin başrol oyuncuları Joaquin Phoenix ve Lady Gaga, filmle ilgili samimi açıklamalar yaptı.



DC Comics’in kötü karakteri Joker hakkında Todd Phillips tarafından çekilen müzikal devam filminde Arthur Fleck rolünü canlandıran Phoenix, rol arkadaşı Lady Gaga’nın kendisini ilk kez şarkı söylerken duyduğunda ağzındaki “kahveyi tükürdüğünü” söyledi. Ünlü oyuncu, Empire’a verdiği röportajda bu durumu, “İlk şarkı söylediğimde kahve tükürdüğünü hatırlıyorum” diyerek anlattı ve ekledi: “Bu yüzden iyi hissettirdi, heyecan vericiydi ve bana güven verdi.”



Phoenix, Joker’in aşkı Harley Quinn rolünü oynayan Gaga’nın “her zaman çok teşvik edici” olduğunu belirterek, “Gaga her zaman 'Hissettiğinle git, sorun değil' diyerek çok cesaretlendiriciydi. Bu şekilde performans sergilemeyen biri için bunu yapmak rahatsız edici olabilir ama aynı zamanda çok heyecan verici de olabilir” dedi.