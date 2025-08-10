Joe Manganiello yeni Ninja Kaplumbağalar filminde rol almak istiyor

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası'nın başarısı ardından Ninja Kaplumbağalar'ın serüveni uzun metrajlı bir filmle devam edecek.

Yetişkinlere yönelik olacak filmin hazırlıkları sürerken; Kevin Eastman, filmde Casey Jones'u canlandırmayı teklif eden ünlü aktörün kim olduğunu açıkladı.

Eastman; True Blood, Magic Mike gibi projelerle tanınan Joe Manganiello'nun Casey Jones karakterine talip olduğunu duyurdu ve şöyle dedi:

"Onunla ilk kez, bana çevrimiçi olarak ulaştığında tanıştım çünkü o büyük bir Ninja Kaplumbağalar hayranı. Bu yüzden birkaç kez ziyaret ettik ve iletişim halindeyiz."