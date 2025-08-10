Joe Manganiello yeni Ninja Kaplumbağalar filminde rol almak istiyor
Ninja Kaplumbağalar'ın merakla beklenen yeni filmi için hazırlıklar sürüyor. Joe Manganiello'nun da projede rol almak istediğini ortaya çıktı.
Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası'nın başarısı ardından Ninja Kaplumbağalar'ın serüveni uzun metrajlı bir filmle devam edecek.
Yetişkinlere yönelik olacak filmin hazırlıkları sürerken; Kevin Eastman, filmde Casey Jones'u canlandırmayı teklif eden ünlü aktörün kim olduğunu açıkladı.
Eastman; True Blood, Magic Mike gibi projelerle tanınan Joe Manganiello'nun Casey Jones karakterine talip olduğunu duyurdu ve şöyle dedi:
"Onunla ilk kez, bana çevrimiçi olarak ulaştığında tanıştım çünkü o büyük bir Ninja Kaplumbağalar hayranı. Bu yüzden birkaç kez ziyaret ettik ve iletişim halindeyiz."
Kevin Eastman, "Yeni bir canlı aksiyon Ninja Kaplumbağalar filmi yapmaktan bahsettiğimde ise 'Bunun revizyonunda Casey Jones olmak istiyorum' dedi. Bana birkaç fotoğraf gönderdi. Yaşı da mükemmel olurdu. Mükemmel. Bu film için mükemmel olurdu."
Devam filminin 2027'de vizyona girmesi için çalışmalar devam ediyor.
