Joel Sunny İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Joel Sunny, Star-bound Lovers turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Enstrümantal müziği bir adım öteye taşıyan yetenekli sanatçı, 22 Mart akşamı Salon IKSV’de sahnede olacak. Joel Sunny, "Middle of The Night", "Into the Woods", "Codex" gibi eserlerle tanınıyor.

Sunny, hitleriyle dünya çapında geniş bir haran kitlesinin sahibi oldu.