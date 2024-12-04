John Cena ve Eric Andre aynı projede buluşuyor

John Cena ve Eric Andre, "Küçük Kardeş" adlı komedi filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Dijital yayın platformalarından birinde yayınlanacak olan filmin senaryosunu Jarrad Paul ve Andrew Mogel kaleme aldı.

"Küçük Kardeş" filmi, titizlikle planladığı hayatı, tuhaf "küçük kardeşi"nin aniden ortaya çıkmasıyla altüst olan tanınmış bir emlakçının hikayesini konu alıyor.

Hazırlıkları süren Küçük Kardeş filmini kimin yöneteceği ve yayın tarihi ise henüz belli değil.

Öte yandan John Cena, Mattel Films'in 2023'e damga vuran "Barbie" filminde de küçük bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı.