John Cena'nın yeni rolü belli oldu

Bu yıl "Argylle", "Ricky Stanicky" ve "Jackpot!" filmleriyle izleyici karşısına çıkan ve The Bear dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan John Cena'nın yeni projesi belli oldu.

Cena, oyuncak firması Mattel, "Matchbox" minyatür oyuncak arabalarına dayanan canlı aksiyon film uyarlamasında başrolü üstlenecek.

Otomotiv uzmanı Jack Odell'in 1953'te yarattığı minyatür oyuncak arabaların etrafında dönecek olan filmin yönetmenliğini Sam Hargrave üstlenecek.

David Coggeshall ve Jonathan Tropper'ın senaryosunu kaleme alacağı filmle ilgili diğer detaylar henüz açıklanmadı.

Öte yandan John Cena, Mattel Films'in 2023'e damga vuran "Barbie" filminde de küçük bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı.