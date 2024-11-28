John Krasinski'nin sıradaki projesi belli oldu
"The Office" dizisiyle akıllarda yer eden ve geçtiğimiz haftalarda 2024'ün yaşayan en seksi erkeği seçilen Amerikalı oyuncu John Krasinski'nin yeni projesi belli oldu.
Daha önce "Gerçek Kahraman", "Detroit","Sevimli Canavarlar Üniversitesi", "The Office", "Jack Ryan" gibi projelerde rol alan ve "A Quiet Place" ile "IF" filmlerinde de yönetmen koltuğunda oturan John Krasinski'nin sıradaki projesi belli oldu.
John Krasinski, "Silent River" adlı gerilim dizisinde hem başrol oynamak hem de yapımcılığı üstlenmek için Matthew Rhys ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.
"Silent River" dizisi, sakinleri arasında bir seri katilin yaşadığı keşfedildiğinde küçük bir Amerikan kasabasında ortaya çıkan olumsuzlukları konu alıyor.
Krasinski ve Rhys, dizide; hayatları fark ettiklerinden daha fazla bağlantılı olan iki adamı canlandıracak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- Hollywood
- N-Life Kültür&Sanat