Daha önce "Gerçek Kahraman", "Detroit","Sevimli Canavarlar Üniversitesi", "The Office", "Jack Ryan" gibi projelerde rol alan ve "A Quiet Place" ile "IF" filmlerinde de yönetmen koltuğunda oturan John Krasinski'nin sıradaki projesi belli oldu.

John Krasinski, "Silent River" adlı gerilim dizisinde hem başrol oynamak hem de yapımcılığı üstlenmek için Matthew Rhys ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.