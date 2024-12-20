John Lennon'ın oğlu Julian kansere yakalandığını açıkladı
The Beatles'ın unutulmaz üyesi John Lennon'ın 61 yaşındaki oğlu Julian kansere yakalandığını sosyal medya hesabında duyurdu.
Efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles’ın solisti John Lennon’ın en büyük oğlu Julian Lennon kansere yakalandı. Kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklayan 61 yaşındaki Lennon, acilen ameliyata alındığını duyurdu.
Lennon, 7 saat süren bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Cilt kanserine yakalandığını söyleyen Lennon, doktorunun hızlı müdahalesiyle hayatını kurtardığını söyledi. Lennon ameliyatın "başarılı" geçtiğini söyledi ancak henüz biyopsi sonuçlarını almadığını belirtti.
Julian'ın annesi Cynthia, kanserle mücadelesinin ardından Nisan 2015'te hayatını kaybetti.
Julian'ın babası John Lennon ise 1980'de vurularak öldürüldü.
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