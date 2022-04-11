John Lennon'un oğlu Ukrayna için 'Imagine'ı seslendirdi

John Lennon’un oğlu Ukrayna için babasının ikonik şarkısını seslendirdi. Unutulmaz İngiliz grubu The Beatles'ın solistinin 'Imagine' şarkısını seslendiren Julian Lennon, barış çağrısında bulundu.

John Lennon'un oğlu Ukrayna için 'Imagine'ı seslendirdi

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 11:07 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 11:08

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John Lennon'ın hiç duyulmamış şarkı kaydı açık artırmaya çıkarılıyor

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Efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles’ın solisti John Lennon’ın ‘Imagine’ şarkısını ilk defa oğlu seslendirdi. Babasının ikonik şarkısını için yorumlayan Julian Lennon, tüm dünyaya barış çağrısında bulundu.

John Lennon’ın Cyhthia Lennon ile beraberliğinden olan 59 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Julian Lennon, Ukrayna’daki savaşa dur demek ve tüm dünyayı barışa davet etmek için ‘Imagine’ şarkısını seslendirdi.

UMUDU SİMGELİYOR

“Bugün ilk defa babamın şarkısı ‘Imagine’i söyledim. Şarkı tünelin sonundaki ışığı ve umudu simgeliyor” diyen Lennon Ukrayna’daki savaşın akıl almaz bir trajedi olduğunu dile getirdi

Polonya’nın Varşova şehrinde düzenlenen ‘Stand Up for Ukraine’ kampanyası için şarkıyı seslendiren müzisyen, mültecilere yardım sağlayan ve 10 milyar dolar değerinde bağış toplayan etkinlikte yer aldı.

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