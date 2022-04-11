John Lennon'un oğlu Ukrayna için 'Imagine'ı seslendirdi

Efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles’ın solisti John Lennon’ın ‘Imagine’ şarkısını ilk defa oğlu seslendirdi. Babasının ikonik şarkısını Ukrayna için yorumlayan Julian Lennon, tüm dünyaya barış çağrısında bulundu.

John Lennon’ın Cyhthia Lennon ile beraberliğinden olan 59 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Julian Lennon, Ukrayna’daki savaşa dur demek ve tüm dünyayı barışa davet etmek için ‘Imagine’ şarkısını seslendirdi.