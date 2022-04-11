John Lennon'un oğlu Ukrayna için 'Imagine'ı seslendirdi

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 11:07 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 11:08
Efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles’ın solisti John Lennon’ın ‘Imagine’ şarkısını ilk defa oğlu seslendirdi. Babasının ikonik şarkısını Ukrayna için yorumlayan Julian Lennon, tüm dünyaya barış çağrısında bulundu.
John Lennon’ın Cyhthia Lennon ile beraberliğinden olan 59 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Julian Lennon, Ukrayna’daki savaşa dur demek ve tüm dünyayı barışa davet etmek için ‘Imagine’ şarkısını seslendirdi.
UMUDU SİMGELİYOR
“Bugün ilk defa babamın şarkısı ‘Imagine’i söyledim. Şarkı tünelin sonundaki ışığı ve umudu simgeliyor” diyen Lennon Ukrayna’daki savaşın akıl almaz bir trajedi olduğunu dile getirdi
Polonya’nın Varşova şehrinde düzenlenen ‘Stand Up for Ukraine’ kampanyası için şarkıyı seslendiren müzisyen, mültecilere yardım sağlayan ve 10 milyar dolar değerinde bağış toplayan etkinlikte yer aldı.