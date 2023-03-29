John Wick 4 filminde Keanu Reeves yalnızca 380 kelime kullanıyor

BİLEREK REPLİKLERİ ÇIKARDILAR



Yıldızın bu kadar az repliğinin olmasının sebebi ise Reeves ve yönetmen Chad Stahelski'nin tercihi. Senaryoda karakter için yazılan satırların yaklaşık yarısını çıkaran ikili hakkında konuşan filmin yazarlarından Michael Finch, "Reeves ile çalışırken kendini konuşmamaya nasıl adadığını gördüğünüzde şaşırmadan edemiyorsunuz" dedi.



SET KAZALARINI ANLATTI

Öte yandan, Keanu Reeves, John Wick serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazaları anlatırken, bir dövüş sahnesinde, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını söylemişti. Haberin detayları için tıklayın...

