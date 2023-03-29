John Wick 4 filminde Keanu Reeves yalnızca 380 kelime kullanıyor

Keanu Reeves'in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick 4, vizyona girdiği ilk andan beri gişenin zirvesine yerleşmeyi başardı. Gişe başarısıyla ve sette yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen filmde Reeves'in yalnızca 380 kelime sarf ettiği ortaya çıktı.
GİDEREK DAHA AZ KONUŞUYOR
Reeves, serinin 1 saat 41 dakika süren ilk filminde 484 kelime konuşmuştu. 2 saat 49 dakika süren John Wick 4'te ise bu sayı 380'e düştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre, yıldız toplamda 103 satırlık repliğe sahip. Repliklerin yaklaşık üçte biri tek bir kelimeden oluşuyor.
BİLEREK REPLİKLERİ ÇIKARDILAR
Yıldızın bu kadar az repliğinin olmasının sebebi ise Reeves ve yönetmen Chad Stahelski'nin tercihi. Senaryoda karakter için yazılan satırların yaklaşık yarısını çıkaran ikili hakkında konuşan filmin yazarlarından Michael Finch, "Reeves ile çalışırken kendini konuşmamaya nasıl adadığını gördüğünüzde şaşırmadan edemiyorsunuz" dedi.
SET KAZALARINI ANLATTI
Öte yandan, Keanu Reeves, John Wick serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazaları anlatırken, bir dövüş sahnesinde, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını söylemişti. Haberin detayları için tıklayın...