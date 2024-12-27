John Wick 5 gelecek mi? Keanu Reeves'den açıklama

Amerikalı oyuncu Keanu Reeves, John Wick'in devam filminin gelip gelmeyeceği hakkında konuştu. Oyuncu son olarak 2023 yılında John Wick: Chapter 4 adlı filmde rol almıştı.



CBS News'a konuşan 60 yaşındaki aktör, "Asla, asla demeyin. Dizlerim şu anda 'Başka bir John Wick filmi yapamam' diyor. Yani kalbim yapabilirim diyor ama dizlerimin bunu yapıp yapamayacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

