John Wick 5 gelecek mi? Keanu Reeves'den açıklama
Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, yeni John Wick filmi hakkında konuştu.
Amerikalı oyuncu Keanu Reeves, John Wick'in devam filminin gelip gelmeyeceği hakkında konuştu. Oyuncu son olarak 2023 yılında John Wick: Chapter 4 adlı filmde rol almıştı.
CBS News'a konuşan 60 yaşındaki aktör, "Asla, asla demeyin. Dizlerim şu anda 'Başka bir John Wick filmi yapamam' diyor. Yani kalbim yapabilirim diyor ama dizlerimin bunu yapıp yapamayacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, John Wick spin-off'u Ballerina filminde John Wick karakterini yeniden canlandıracak.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan serinin spin-off filmi Ballerina, merakla bekleniyor. Bu sefer kadın bir kahramanın başrolde olacağı filmde Kübalı oyuncu Ana de Armas rol alacak.
Len Wiseman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Anjelica Huston, Gabriel Byrne, the late Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves yer alıyor.
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