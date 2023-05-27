John Wick 5 geliyor

John Wick hayranları için müjdeli haber geldi. Yönetmen Chad Stahelski daha önce serinin devam edeceğini belirtmişti. Yapım şirketi Lionsgate de beşinci devam filmi haberini doğruladı.
John Wick 4, bu yılın başlarında sinemalarda büyük bir seyirci patlaması yaşadı. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı yaklaşık üç saatlik ilgi çekici aksiyon, dünya çapında gişe rekoru kırdı. Filmin mali başarısı göz önüne alındığında, Lionsgate'in serinin devam filmini çekme isteği doğal görülüyor.
Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Joe Drake, önceki gün yatırımcılarla yaptığı toplantıda John Wick 5 için çalışmalara başlandığını duyurdu. Drake, beşinci John Wick filminin oyuncu kadrosu, çıkış tarihi veya konusu ile ilgili açıklama yapmadı.
John Wick 4'ün (John Wick: Chapter 4) sonunda John Wick'in (Keanu Reeves) cenaze töreninin yapılması, bir devam filmini zorlaştırıyor. Fakat seyirciler Wick'in cansız bedenini hiç görmüyor. Beşinci filmin senaryosunun da buradaki açıklıktan faydalanarak yazılabileceği düşünülüyor.
John Wick 5'in yakın bir gelecekte ortaya çıkma olasılığı çok düşük. Çünkü serinin diğer filmleri arasında en az iki, en fazla 4 yıllık zaman aralıkları var.
John Wick 4, dünya çapında 400 milyon doların üzerinde hasılat yakalamayı başardı. Bu da John Wick 4'ü serinin en başarılı filmi haline getirdi. Dört filmin Serinin toplam kazancı ise 1 milyar dolar barajını aştı.
DEVAM FİLMİ VE DİZİSİ DE GELİYOR
Öte yandan Drake, John Wick evreninde geçen The Continental dizisi ile Ballerina spin-off'u için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. John Wick serisinin ilk spin-off'u olan Ballerina, John Wick 3 ve 4'teki olaylar arasında geçiyor. Ana de Armas'ın başrolünü üstleneceği filmin 7 Haziran 2024'te vizyona girmesi hedefleniyor. 1970'lerde geçen The Continental'daysa Mel Gibson ve Colin Woodell gibi isimler yer alıyor. Dizinin Eylül 2023'te seyirciyle buluşması planlanıyor.