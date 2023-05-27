John Wick 5 geliyor

John Wick 5'in yakın bir gelecekte ortaya çıkma olasılığı çok düşük. Çünkü serinin diğer filmleri arasında en az iki, en fazla 4 yıllık zaman aralıkları var.



John Wick 4, dünya çapında 400 milyon doların üzerinde hasılat yakalamayı başardı. Bu da John Wick 4'ü serinin en başarılı filmi haline getirdi. Dört filmin Serinin toplam kazancı ise 1 milyar dolar barajını aştı.



DEVAM FİLMİ VE DİZİSİ DE GELİYOR



Öte yandan Drake, John Wick evreninde geçen The Continental dizisi ile Ballerina spin-off'u için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. John Wick serisinin ilk spin-off'u olan Ballerina, John Wick 3 ve 4'teki olaylar arasında geçiyor. Ana de Armas'ın başrolünü üstleneceği filmin 7 Haziran 2024'te vizyona girmesi hedefleniyor. 1970'lerde geçen The Continental'daysa Mel Gibson ve Colin Woodell gibi isimler yer alıyor. Dizinin Eylül 2023'te seyirciyle buluşması planlanıyor.

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