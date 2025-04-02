John Wick 5 resmen duyuruldu: Keanu Reeves geri dönüyor

"SABIRSIZLANIYORUZ"

Lionsgate Motion Picture Group başkanı Adam Fogelson, konuyla alakalı "Keanu, Chad, Basil ve Erica, bu karakterler ve bu dünyayla ilgili gerçekten olağanüstü ve yeni bir şey söylemedikleri sürece geri dönmezdi. Seyircilerin bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini görmesi için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Yapımcılar Basil Iwanyk ve Erica Lee de yaptıkları ortak açıklamada; "Bu hikayeyi doğru şekilde anlatmak ve John'un hikayesine layık bir devam noktası sunmak bizim için çok önemli. Bu yolda ilk adımı atmak heyecan verici" ifadelerini kullandı.