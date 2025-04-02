John Wick 5 resmen duyuruldu: Keanu Reeves geri dönüyor
John Wick evreni genişlemeye devam edecek. Yıllardır süren belirsizlik sonrası John Wick 5, Lionsgate tarafından resmen onaylandı.
Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick evreni genişlemeye devam ediyor.
Lionsgate, CinemaCon 2025 kapsamında yaptığı açıklamada, "John Wick 5”in resmi olarak geliştirme sürecine girdiğini duyurdu.
REEVES İLE STAHELSKI YENİDEN BİR ARADA
Keanu Reeves’in başrolünde yer alacağı filmin yönetmen koltuğunda ise yine Chad Stahelski oturacak.
"SABIRSIZLANIYORUZ"
Lionsgate Motion Picture Group başkanı Adam Fogelson, konuyla alakalı "Keanu, Chad, Basil ve Erica, bu karakterler ve bu dünyayla ilgili gerçekten olağanüstü ve yeni bir şey söylemedikleri sürece geri dönmezdi. Seyircilerin bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini görmesi için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.
Yapımcılar Basil Iwanyk ve Erica Lee de yaptıkları ortak açıklamada; "Bu hikayeyi doğru şekilde anlatmak ve John'un hikayesine layık bir devam noktası sunmak bizim için çok önemli. Bu yolda ilk adımı atmak heyecan verici" ifadelerini kullandı.
SERİNİN SON FİLMİ 2023 YILINDA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU
2014 yılında başlayan serinin dördüncü filmi, 2023'te vizyona girmiş ve dünya genelinde 440 milyon dolardan fazla gişe geliri elde etmişti.
Film, Ian McShane'in canlandırdığı Winston ve Laurence Fishburne'ün canlandırdığı Bowery King'in, üzerinde Wick'in isminin yazılı olduğu bir mezarın başında durduğu sahneyle sona ermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Keanu Reeves
- Film