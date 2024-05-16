John Wick evreni genişliyor: Caine karakterine odaklanacak film geliyor

"DONNIE YEN İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ"

Lionsgate Motion Picture Group'tan Adam Fogelson proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Donnie Yen, John Wick 4'te beyaz perdede göründüğü andan itibaren izleyicileri büyüledi ve silinmez bir iz bırakan, hayranların daha fazlasını istemesine neden olan özgün, duygusal bir bağ yarattı. Chad, Basil, Erica ve Keanu'nun oluşturduğu John Wick evreni, en sıra dışı sanatçılar tarafından hayata geçirilen büyüleyici karakterlerden oluşan bir doku sunuyor ve bu yolculuğa devam etmek için dünyanın en büyük süperstarlarından birinin gemimizde olmasından heyecan duyuyoruz."