John Wick evreni genişliyor: Caine karakterine odaklanacak film geliyor

Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick evreni için yeni bir proje Lionsgate tarafından duyuruldu.
Kısa süre önce "The Continental" adlı dizi ve 2025 yılında izleyici ile buluşacak "Ballerina" filmi ile genişleyen "John Wick" evreninin yeni spinoff projesi, Donnie Yen'in "John Wick 4"te canlandırdığı Caine karakterine odaklanacak.
2025 yılında Hong Kong'da çekimleri başlayacak olan filmde Donnie Yen, Caine rolünü yeniden üstlenecek. Hikayesinin ayrıntıları gizli tutulan film Caine'in Yüksek Masa'ya karşı yükümlülüklerinden kurtulduktan sonra yaşadıklarını anlatacak.
"DONNIE YEN İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ"
Lionsgate Motion Picture Group'tan Adam Fogelson proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Donnie Yen, John Wick 4'te beyaz perdede göründüğü andan itibaren izleyicileri büyüledi ve silinmez bir iz bırakan, hayranların daha fazlasını istemesine neden olan özgün, duygusal bir bağ yarattı. Chad, Basil, Erica ve Keanu'nun oluşturduğu John Wick evreni, en sıra dışı sanatçılar tarafından hayata geçirilen büyüleyici karakterlerden oluşan bir doku sunuyor ve bu yolculuğa devam etmek için dünyanın en büyük süperstarlarından birinin gemimizde olmasından heyecan duyuyoruz."
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