John Wick serisinin yapımcısı açıkladı: Ballerina'ya Oscar'lı senarist

Yapımcı Basil Iwanyk, John Wick serisinin yeni dünyasını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan "Ballerina" filminin senaryosunu Emerald Fennell'ın geliştirdiğini doğruladı.

John Wick serisinin yapımcısı açıkladı: Ballerina'ya Oscar'lı senarist

'in başrolde olduğu aksiyon serisi John Wick'in spin-off'u "Ballerina", üç ve dördüncü filmler arasında geçiyor. Rooney adındaki bir suikastçının ailesinin intikamını almak için yola çıkmasını konu alan filmde, Ana de Armas başrolde yer alıyor.

2024 yazında gösterime girmesi beklenen filmin kadrosunda ise Keanu Reeves, Lance Reddick, Anjelica Huston, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moren ve Norman Reedus gibi isimler bulunuyor.

John Wick serisinin yapımcısı açıkladı: Ballerina'ya Oscar'lı senarist - 1

Serinin yapımcısı Basil Iwanyk, ScreenRant'e "Ballerina hakkında açıklamalarda bulundu.

"EMERALD SENARYOYU BELLİ BİR NOKTAYA GETİRDİ"

Senaryoyu yeniden yazması için Fennell'ın işe alındığını doğrulayan yapımcı, "Evet, Emerald'ı işe aldık. Bence Shay Hatten gerçekten harika bir senaryo yazdı. Müthiş bir yazar. Bu onun yazdığı ilk senaryoydu. Bunu 22 yaşındayken yazmış. Senaryosunu belli bir noktaya getirdik" dedi.

John Wick serisinin yapımcısı açıkladı: Ballerina'ya Oscar'lı senarist - 2

"ÇOK HAVALI OLDU"

Emerald Fennell'ın büyük bir John Wick hayranı olduğunu ekleyen Iwanyk, "Bir kadın karakter olarak ayakları yere basan, duygusal olarak ayakları yere basan bir karakter olduğunu hissettirdi. Bu, onun ölümcüllüğüyle birleşince gerçekten çok havalı oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Emerald Fennell'ın yazıp yönettiği ve Carey Mulligan'ın başrolde olduğu 2020 yapımı Yetenekli Genç Kadın, En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar kazanmıştı.

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