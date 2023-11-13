John Wick serisinin yapımcısı açıkladı: Ballerina'ya Oscar'lı senarist

"ÇOK HAVALI OLDU"

Emerald Fennell'ın büyük bir John Wick hayranı olduğunu ekleyen Iwanyk, "Bir kadın karakter olarak ayakları yere basan, duygusal olarak ayakları yere basan bir karakter olduğunu hissettirdi. Bu, onun ölümcüllüğüyle birleşince gerçekten çok havalı oldu" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Emerald Fennell'ın yazıp yönettiği ve Carey Mulligan'ın başrolde olduğu 2020 yapımı Yetenekli Genç Kadın, En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar kazanmıştı.