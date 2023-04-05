John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi açıklandı

Keanu Reeves'in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick 4, vizyona girdiği ilk andan beri gişenin zirvesinde. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan serinin spin-off filmi "Ballerina" ise merakla bekleniyor. Bu sefer kadın bir kahramanın başrolde olacağı filmde Kübalı oyuncu Ana de Armas'ın rol alacağı açıklanmıştı.



Kadın bir suikastçinin ailesini öldürenlerden intikam alma hikayesini işleyecek filmin 7 Haziran 2024'te vizyona gireceği açıklandı.



Len Wiseman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Anjelica Huston, Gabriel Byrne, the late Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves yer alıyor.

