John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad'dan yeni aksiyon filmi geliyor

Son olarak "Nobody 2"nin senaristliğini üstlenen Derek Kolstad'ın kaleme aldığı "Canyon" için hazırlıklar sürüyor. Oscar adayı Don Cheadle'ın başrol oynayacağı filmin yönetmenliğin koltuğunda ise Colin Tilley oturacak.

Deadline'da yer alan habere göre; "Canyon" filmi, yarı zamanlı caz müzisyeni olan bir katili ele alacak.