John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad'dan yeni aksiyon filmi geliyor
John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad'dan yeni bir aksiyon filmi geliyor. Canyon adlı filmin başrolünde Don Cheadle yer alacak.
Son olarak "Nobody 2"nin senaristliğini üstlenen Derek Kolstad'ın kaleme aldığı "Canyon" için hazırlıklar sürüyor. Oscar adayı Don Cheadle'ın başrol oynayacağı filmin yönetmenliğin koltuğunda ise Colin Tilley oturacak.
Deadline'da yer alan habere göre; "Canyon" filmi, yarı zamanlı caz müzisyeni olan bir katili ele alacak.
Don Cheadle
Cheadle, filmde yarı zamanlı caz müzisyeni ve tam zamanlı bir katili canlandıracak.
Öte yandan "Canyon", birçok ünlü ismin kliplerini çeken Colin Tilley'nin ilk sinema filmi olacak.
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