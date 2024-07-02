John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'den yeni film

Yeni Delhi'ye yapılan bir tren yolculuğunda iki komandonun bir haydut ordusuyla savaşmasını konu alan filmin yeniden çevriminde Chad Stahelski yapımcılığı üstlenecek isimlerden biri olacak.

"SON ZAMANLARDA İZLEDİĞİM EN YARATICI AKSİYON FİLMLERİNDEN BİRİ"

55 yaşındaki Stahelski yaptığı açıklamada, "Kill son zamanlarda izlediğim en canlı, vahşi ve yaratıcı aksiyon filmlerinden biri" diyerek ekledi:



Nikhil, olabildiğince geniş bir izleyici kitlesinin görmesi gereken amansız aksiyon sahneleri sunuyor. Filmin İngilizce versiyonunu geliştirmek heyecan verici, bu seviyeye ulaşabilmek için çok sıkı çalışmamız gerekiyor ve bunu başarmak için Nikhil, Karan, Apoorva, Guneet ve Achin'le çalışmayı dört gözle bekliyorum.