Johnny Depp ile Penelope Cruz yıllar sonra aynı filmde

Aksiyon-gerilim türündeki filmin yönetmenliğini ise Marc Webb üstlenecek. Film , kendilerini suç dünyasının içinde bulan iki yabancının hikayesini konu alıyor. "Day Drinker", Depp'in Hollywood'a dönüşünü simgeliyor.

Blow, Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde ve Doğu Ekspresinde Cinayet gibi yapımlarda birlikte çalışan Johnny Depp ile Penelope Cruz yine aynı filmde rol alacak. İkili, "Day Drinker " adlı filmde başrolleri paylaşacak.

OSCAR KAZANDI

İspanya’nın en ünlü oyuncularından biri olan Cruz, 1998 yılında ilk İngilizce dildeki filmi Talk of Angels ile Hollywood’a adım attı. Oyuncu, 2008 yılında Woody Allen imzalı Vicky, Christina, Barcelona filmiyle Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.