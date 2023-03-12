Johnny Depp ve Eric Clapton gibi isimler Jeff Beck için sahnede olacak

Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden rock tarihinin en yetenekli ve etkili gitaristlerinden biri olan Jeff Beck için anma töreni planlanıyor. 60'lı yılların müzik dünyasına yön veren Beck için mayıs ayında Royal Albert Hall'da düzenlenecek anma konserinde Johnny Depp, Eric Clapton ve Rod Stewart gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak
78 yaşında hayatını kaybeden Beck’in anısına düzenlenecek konserde Doyle Bramhall, Gary Clark Jr ve Billy Gibbons gibi isimler de yer alacak.
JEFF BECK KİMDİR?
Jeff Beck, asıl adıyla Geoffrey Arnold Beck, 24 Haziran 1944 tarihinde dünyaya geldi. Beck, The Yardbirds grubu ile şöhreti kazanmış üç gitaristten biridir.
1960'larda Eric Clapton ve Jimmy Page gibi tarihin en büyük gitar yeteneklerinden bazılarının kuluçka merkezi olan İngiliz rock grubu Yardbirds'ün bir parçası olarak ortaya çıkan Beck, sonraki yıllarda grubunun lideri olarak kariyerine yön vermişti.