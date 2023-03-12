Johnny Depp ve Eric Clapton gibi isimler Jeff Beck için sahnede olacak

Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden rock tarihinin en yetenekli ve etkili gitaristlerinden biri olan Jeff Beck için anma töreni planlanıyor. 60'lı yılların müzik dünyasına yön veren Beck için mayıs ayında Royal Albert Hall'da düzenlenecek anma konserinde Johnny Depp, Eric Clapton ve Rod Stewart gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak

78 yaşında hayatını kaybeden Beck’in anısına düzenlenecek konserde Doyle Bramhall, Gary Clark Jr ve Billy Gibbons gibi isimler de yer alacak.

