Johnny Depp'e onur ödülü verilecek

İtalyan Riccardo Scamarcio'nun başrolünü oynadığı "Modi" filminin yönetmenliğinde Depp üstleniyor. Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino. "Baba" filminin usta oyuncusu, filmde Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat'a hayat verecek.

27 YIL SONRA BİR İLK

Depp, 1997 tarihli The Brave filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. "Modi" aynı zamanda oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer alacağı en büyük çaplı proje olacak.

Depp, "Al Pacino bu filmi çekmemi istedi, Pacino'yu nasıl reddedebilirim?" dedi.

MODI KONUSU

Film, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı esnasında Paris sokaklarında ve barlarında yaşadığı kaos dolu 48 saati konu alacak. Filmde Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri ve Sally Phillips gibi isimler yer alacak.



19. Roma Film Festivali 16-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.