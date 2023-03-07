Johnny Depp'in ünlü isimleri resmettiği portreler satışa çıktı

Oyunuculuk ve müzisyenlik kariyeriyle bilinen oyuncu, aynı zamanda profesyonel bir ressam. 4 eserden oluşan "Friends & Heroes II" adlı koleksiyonunu 21 bin dolara satışa çıkaran oyuncu, tanınan birçok simanın portresini resmetti. Bu isimler arasında Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix ve Hunter S. Thompson yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, Depp'in Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin portrelerine yer verdiği “Friends & Heroes" adlı koleksiyonu, eser başına 4 bin 740 dolardan satılmıştı.

