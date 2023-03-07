Johny Depp'in ünlü isimleri resmettiği portreler satışa çıktı

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, kendi çizdiği milyonlarca dolar değerindeki portreleri satışa çıkarıyor.

Johny Depp'in ünlü isimleri resmettiği portreler satışa çıktı

Amerikalı oyuncu ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Eski eşi Heard ile çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve son dönemde Karayip Korsanları serisine dönüp dönmeyeceği tartışılan Johnny Depp, sanat eserlerini satışa çıkarıyor.

Oyunuculuk ve müzisyenlik kariyeriyle bilinen oyuncu, aynı zamanda profesyonel bir ressam. 4 eserden oluşan "Friends & Heroes II" adlı koleksiyonunu 21 bin dolara satışa çıkaran oyuncu, tanınan birçok simanın portresini resmetti. Bu isimler arasında Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix ve Hunter S. Thompson yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, Depp'in Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin portrelerine yer verdiği “Friends & Heroes" adlı koleksiyonu, eser başına 4 bin 740 dolardan satılmıştı.

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