Joker 2'de başrol oynamıştı: Lady Gaga'dan film eleştirilerine yanıt

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmi, ne eleştirmenlerin beğenisini kazanabilmiş ne de gişede beklenen başarıyı elde edebilmişti.

Filmde Harley Quinn karakterine hayat veren Lady Gaga, Elle dergisine verdiği röportajda Joker 2 hakkında konuştu.

"BAZEN İNSANLAR BAZI ŞEYLERİ SEVMEZ"

38 yaşındaki Gaga, tepkilere dair ilk açıklamasında, "Bazen insanlar bazı şeyleri sevmez. Bu kadar basit. Ve bence bir sanatçı olmanın gerekliliklerinden biri de bazen insanların yaptıklarınızı beğenmemesine hazır olmak. Siz yolunuza devam edersiniz çünkü bazen işler planladığınız gibi gitmez" dedi.