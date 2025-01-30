Joker 2'de başrol oynamıştı: Lady Gaga'dan film eleştirilerine yanıt
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, son olarak Joker'in devam filmi "Joker: İkili Delilik"te Joaquin Phoenix ile başrolleri paylaşmıştı. Gaga, filme gelen eleştirilerle ilgili konuştu.
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmi, ne eleştirmenlerin beğenisini kazanabilmiş ne de gişede beklenen başarıyı elde edebilmişti.
Filmde Harley Quinn karakterine hayat veren Lady Gaga, Elle dergisine verdiği röportajda Joker 2 hakkında konuştu.
"BAZEN İNSANLAR BAZI ŞEYLERİ SEVMEZ"
38 yaşındaki Gaga, tepkilere dair ilk açıklamasında, "Bazen insanlar bazı şeyleri sevmez. Bu kadar basit. Ve bence bir sanatçı olmanın gerekliliklerinden biri de bazen insanların yaptıklarınızı beğenmemesine hazır olmak. Siz yolunuza devam edersiniz çünkü bazen işler planladığınız gibi gitmez" dedi.
"GERÇEKTEN ZOR OLABİLİR"
Lady Gaga, başarısızlık korkusunun yaratıcı kararlarını asla etkilemesine izin vermediğini de ekledi ve "Bu korku bir kez hayatınıza girdiğinde, kontrol altına almak gerçekten zor olabilir" dedi.
Joker: İkili Delilik, Rotten Tomatoes'da sinema yazarlarının incelemelerine göre 100 üzerinden yalnızca 31 puan alabildi.
Dünya çapında sadece 207 milyon dolar kazanan film, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ilk filmin yanına bile yaklaşamamıştı.
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