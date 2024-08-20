"Joker: İkili Delilik" filminden yeni poster

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" yılın en merakla beklenen yapımlarından bir i. 4 Ekim 2024' te gösterime girecek olan ikinci film için bekleyiş sürerken filmden yeni poster yayınlandı.

JOKER: İKİLİ DELİLİK HAKKINDA



2019 yılında dünya genelinde 1 milyar hasılata ulaşan ve başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar ödülünü kazandıran Joker, devam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Joker: İkili Delilik’te Arthur Fleck rolüne geri dönen Joaquin Phoenix’e başrolde Lady Gaga eşlik ediyor. Hildur Guðnadóttir’e En İyi Film Müziği dalında Oscar ödülü kazandıran ilk filmin ardından devam filminde müzikal öğelere yer verileceği konuşuluyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz ve Steve Coogan gibi Oscar ve Emmy adayı isimler bulunuyor. Devam filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi yine Todd Phillips oturuyor.



JOKER: İKİLİ DELİLİK’İN KONUSU

Devam filmi akıl hastanesine kapatılmış olan Arthur Fleck Arkham’in, Joker olarak işlediği suçlardan dolayı yargılanmayı beklerken başlıyor. Arthur ikili kimliğiyle mücadele ederken, sadece gerçek aşka rastlamakla kalmıyor, aynı zamanda her zaman içinde olan müziği de buluyor.



NE KADAR KAZANACAKLAR?



Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat verecek olan şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga filmden 12 milyon dolar kazanacak. İlk Joker filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Joaquin Phoenix ise 20 milyon dolar kazanacak.