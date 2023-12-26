Joker'in devam filminden ilk kareler

Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux"dan ilk görseller geldi. Yönetmen Todd Phillips, 4 Ekim 2024'te gösterime girecek olan ikinci filmden ilk kareleri Instagram hesabında paylaştı.
Fotoğraflardan birinde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakteri küçük bir hücrenin penceresinden görülüyor. İkinci karede ise Lady Gaga'nın canlandırdığı Harley Quinn karakteri yüzü makyajlı Arthur'a hayranlıkla bakarken görülüyor.
JOKER 2 MÜZİKAL OLACAK
İkinci filmde Zazie Beetz'in de ilk filmde olduğu gibi Arthur'un komşusu Sophie rolüyle seyirci karşısında olacağı biliniyor. Ancak "Joker: Folie à Deux" filminin senaryosuna dair ayrıntılar açıklanmadı. Filmin, Joker ve Harley karakterlerinin geleneksel hikayesine odaklanacağı tahmin ediliyor.
İkilinin yolları, psikiyatrist olarak çalışan Dr. Harleen Quinzel'in muayenehanesinde kesişiyor ve Harley, Joker'e aşık olarak zamanla onun suç ortağı haline geliyor.
Yeni Joker filminin, Lady Gaga'nın müzik yeteneğini de gözler önüne serecek şekilde müzikal olacağı açıklandı.
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