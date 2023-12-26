Joker'in devam filminden ilk kareler

JOKER 2 MÜZİKAL OLACAK

İkinci filmde Zazie Beetz'in de ilk filmde olduğu gibi Arthur'un komşusu Sophie rolüyle seyirci karşısında olacağı biliniyor. Ancak "Joker: Folie à Deux" filminin senaryosuna dair ayrıntılar açıklanmadı. Filmin, Joker ve Harley karakterlerinin geleneksel hikayesine odaklanacağı tahmin ediliyor.

İkilinin yolları, psikiyatrist olarak çalışan Dr. Harleen Quinzel'in muayenehanesinde kesişiyor ve Harley, Joker'e aşık olarak zamanla onun suç ortağı haline geliyor.

Yeni Joker filminin, Lady Gaga'nın müzik yeteneğini de gözler önüne serecek şekilde müzikal olacağı açıklandı.