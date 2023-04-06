Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan Joker'in devam filminin çekimleri tamamlandı.
"Joker: Folie à Deux" adlı devam filminde Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga, ikonik karakter Harley Quinn'i canlandırıyor. İlk filmin de yönetmenliğini yapan Todd Phillips, Gaga'nın yakından çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı.
Yönetmen "Çekimleri tamamladık. Bu ikiliye (Lady Gaga ve Joaquin Phoenix) ve bu sektörün en iyi set ekibine teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan, karanlık bir hikaye işleyeceği ve müzikal türde olacağı bilinen filmden ortaya çıkan ilk karelerde Gaga, adliye binasından çıkartılırken görüntülenmişti.
Ödüllü besteci Hildur Guðnadóttir'in film müziklerini üstleneceği Joker: Folie á Deux filminin 4 Ekim 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.
Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Joaquin Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.
İLK FİLME DAİR
Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.