Jon Bernthal ikonik rolü The Punisher'a dönüyor

Marvel Sinematik Evreni, sevilen anti-kahramanlardan biri olan The Punisher’ı yeniden ekranlara taşıyor. Daredevil: Born Again dizisinde The Punisher karakteriyle yer alacak olan on Bernthal, Marvel Television için hazırlanan özel bir projede de rol alacak.

Hollywood Reporter'ın haberine göre; ünlü oyuncu, halihazırda geliştirme aşamasında olan bu bağımsız özel bölümü, yönetmen Reinaldo Marcus Green'le birlikte yazıyor. Green aynı zamanda yapımın yönetmen koltuğunda oturacak.

Henüz detayları açıklanmamış olsa da, Frank Castle’ın dönüşü büyük bir heyecan yarattı. Projenin 2026'da izleyici ile buluşması bekleniyor.