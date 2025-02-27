Jon Bernthal ikonik rolü The Punisher'a dönüyor
Jon Bernthal, Marvel evreninde Frank Castle yani The Punisher karakterine yeniden hayat vermeye hazırlanıyor.
Marvel Sinematik Evreni, sevilen anti-kahramanlardan biri olan The Punisher’ı yeniden ekranlara taşıyor. Daredevil: Born Again dizisinde The Punisher karakteriyle yer alacak olan on Bernthal, Marvel Television için hazırlanan özel bir projede de rol alacak.
Hollywood Reporter'ın haberine göre; ünlü oyuncu, halihazırda geliştirme aşamasında olan bu bağımsız özel bölümü, yönetmen Reinaldo Marcus Green'le birlikte yazıyor. Green aynı zamanda yapımın yönetmen koltuğunda oturacak.
Henüz detayları açıklanmamış olsa da, Frank Castle’ın dönüşü büyük bir heyecan yarattı. Projenin 2026'da izleyici ile buluşması bekleniyor.
"BİRÇOK İNSAN İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"
Bernthal, 2016'da Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, Punisher karakterinin Marvel hayranları için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını şu sözlerle açıklamıştı:
"Punisher birçok insan için çok şey ifade ediyor ve her hayranın kafasında farklı bir yer ediniyor. Bu karakteri ne kadar çok önemsediklerini anlayabiliyorum. Çizgi roman kültürüyle daha önce The Walking Dead sayesinde tanıştım ve bu kitlenin ne kadar zeki, sadık ve tutkulu olduğunu biliyorum. Ayrıca Punisher askeri birlikler ve kolluk kuvvetleri için de büyük bir anlam taşıyor. Ülkemizi savunmaya giden askerler, zırhlarında ve araçlarında Punisher logosunu taşıyor. Hatta bu logoyla savaşta hayatlarını kaybediyorlar."
- Etiketler :
- Haberler -
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat
- Marvel