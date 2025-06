Jon Bernthal, Örümcek Adam 4'ün kadrosuna dahil oldu

İngiliz oyuncu Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı serinin yeni filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Filmin kadrosuna usta oyuncu Jon Bernthal dahil oldu. Oyuncu, fimde "Punisher" karakterini yeniden canlandıracak. Yeni Örümcek Adam filminin adı ise "Spider-Man: Brand New Day" olacak.

Oyuncu, Punisher rolünü ilk kez 2016 yılında Daredevil dizisinde canlandırmıştı. Aktör daha sonra spin-off dizisi The Punisher'de başrolü üstlendi.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturacağı film, 31 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmde Holland'ın yanı sıra Zendaya ve Jacob Batalon'ın da rol alması bekleniyor. Stranger Things yıldızı Sadie Sink ise geçtiğimiz aylarda kadroya dahil olmuştu.

Spider-Man: Brand New Day serinin dördüncü filmi olacak. Bir önceki film Spider-Man: No Way Home, 2021 yılında vizyona girmişti.