Jon Bon Jovi müziği bırakabileceğinin sinyallerini verdi

"Stüdyoda olmakla yola çıkmak arasında büyük bir fark var. Yeni bir albüm kaydettik. Her gün ses terapisinde şarkı söylüyorum" diyen 62 yaşındaki Bon Jovi, gecede iki buçuk saat performans sergilemek istediğini "Bunu ne kadar iyi yapabileceğimi biliyorum. Eğer yapamazsam, hiçbir zaman şişman Elvis olmaya ihtiyacım yok" sözleriyle ifade etti.

OĞLU EVLENİYOR



Öte yandan müzisyen oğlu Jake Bongiovi ile Stranger Things dizisinin yıldızı Milli Bobby Brown evlenmek için gün sayıyor.

YENİ ALBÜM GELİYOR

Grubun 7 Haziran 2024'te yayınlanacak 16. stüdyo albümü Forever öncesinde, grup “Legendary” adlı şarkıyı hayranlarıyla paylaştı. 66. Grammy Ödülleri’nde, Jon Bon Jovi 2024 MusiCares Yılın Kişisi seçildi ve L.A. Kongre Merkezi'nde Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Train'den Pat Monahan gibi birçok kişinin katıldığı katıldığı all-star ödül konseri ile onurlandırıldı.



İşte Forever adlı albümde yer alan şarkılar:



1. Legendary



2. We Made It Look Easy



3. Living Proof



4. Waves



5. Seeds



6. Kiss The Bride



7. The People’s House



8. Walls Of Jericho



9. I Wrote You A Song



10. Living In Paradise



11. My First Guitar



12. Hollow Man