Josh Brolin'in yeni projesi belli oldu

Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanacak olan “The Running Man" filmi için geri sayım başladı. Deadline'ın haberine göre; ünlü oyuncu, Josh Brolin de filmde rol almak için son görüşmeleri yapıyor.

Başrolünde Glen Powell'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Edgar Wright oturacak. Çekimleri önümüzdeki yılın başında Londra'da yapılacak olan filmde Katy O'Brian da rol alacak.



Filmin 21 Kasım 2025'te vizyona girmesi planlanan film, hasta kızı için yeterli parayı kazanmak amacıyla The Running Man adlı şiddet dolu bir gerçeklik şovuna katılan çaresiz bir adam olan Ben Richards'ın hikayesini konu alıyor.

Öte yandan “The Running Man" romanı daha önce 1987 yılında Arnold Schwarzenegger'in başrolünde olduğu bir filme uyarlanmıştı.