Josh Duhamel, Dylan Sprouse ve Til Schweiger aynı projede buluşuyor

Josh Duhamel, Dylan Sprouse ve Til Schweiger aynı projede buluştu. Yıldız oyuncular, Mississippi’de çekimleri tamamlanan aksiyon gerilim filmi The Neglected'de başrolleri paylaşıyor.

Filmin yönetmenliği, senaristliği ve yapımcılığı David Lipper tarafından üstleniliyor.

Bir dedektifin oğlunun yerini bulmak için verdiği mücadeleyi konu eden filmde; Jeremy ve Jason London ile Elena Sanchez de yer alıyor.

Senaryosu Adam G. Levine ve David Lipper'ın kaleme aldığı filmin yapımcısı Daly Jr., Deadline’a verdiği bir demeçte, şu açıklamayı yaptı:

“Yönetmenimiz David bu proje için yıllardır mücadele etti. Bu hikayenin hayat bulmasından çok heyecan duyuyoruz.” dedi.

Lipper ise “Bence izleyiciler, filmde Shaw’un (Duhamel) karşı karşıya kaldığı büyük soruyla bağ kuracak: Hayatımızda kimleri ve neleri ihmal ettik ve bunun neden-sonuç ilişkisi nedir?” ifadelerini kullandı.