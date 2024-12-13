Jude Law, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu
Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pasta gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Jude Law, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu.
Son olarak Star Wars: Skeleton Crew dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Jude Law, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. 51 yaşındaki oyuncu, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.
Törende oyuncuyu, eşi Phillipa Coan, çocukları Rafferty ile Iris, yönetmen David Lowery ve Jurnee Smollett yalnız bırakmadı.
Jude, törende yaptığı konuşmada oyunculuk kariyerini sürdürürken verdikleri destek için ailesine teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Oyunculuğa olan tutkumla birlikte yaşayan ve onu destekleyen bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ve ailemin bazı üyeleri bugün burada. Ve onlar benim için ne anlama geldiklerini biliyorlar. Onları çok seviyorum."
Law, eşi Phillipa ile geçtiğimiz şubat ayında ikinci bebeklerini kucaklarını aldı. Oyuncunun 7 çocuğu bulunuyor.
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