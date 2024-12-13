Jude Law, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Jude, törende yaptığı konuşmada oyunculuk kariyerini sürdürürken verdikleri destek için ailesine teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:



"Oyunculuğa olan tutkumla birlikte yaşayan ve onu destekleyen bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ve ailemin bazı üyeleri bugün burada. Ve onlar benim için ne anlama geldiklerini biliyorlar. Onları çok seviyorum."