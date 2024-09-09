Jude Law'dan "Yetenekli Bay Ripley" itirafı

“Yetenekli Bay Ripley” ve “Tatil” filmleriyle tanınan İngiliz aktör Jude Law, son röoprtajında kendisine şöhreti getiren rolü neredeyse reddedeceğini açıkladı.
51 yaşındaki Law, The Times of London'a verdiği röportajda kariyerinin o aşamasında hep aynı tür rollerde oynamak zorunda kalacağını düşünerek paniklediğini söyledi.
"Bu bir kuruntu ve delilikti" diyen ünlü isim, sözlerine "Kafamda sürekli yakışıklı adam rollerinde oynatılacağıma dair bir panik vardı. 23 yaşındaki beynim bunu düşünüyordu. Aptalca bir şekilde bu rolün karmaşıklığını gözden kaçırmışım. Ama dürüst olmak gerekirse, aslında sadece ciddiye alınmak istiyordum" diye devam etti.
Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Cate Blanchett ve Philip Seymour Hoffman'ın da rol aldığı "Yetenekli Bay Ripley" filminin yönetmenliğini Oscar ödüllü Anthony Minghella üstlenmişti. Film gişede 120 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.
Patricia Highsmith'in 1955 tarihli aynı adlı romanına dayanan film, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu da dahil 5 Akademi Ödülü adaylığı almıştı.
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