Jude Law'dan "Yetenekli Bay Ripley" itirafı

"Bu bir kuruntu ve delilikti" diyen ünlü isim, sözlerine "Kafamda sürekli yakışıklı adam rollerinde oynatılacağıma dair bir panik vardı. 23 yaşındaki beynim bunu düşünüyordu. Aptalca bir şekilde bu rolün karmaşıklığını gözden kaçırmışım. Ama dürüst olmak gerekirse, aslında sadece ciddiye alınmak istiyordum" diye devam etti.