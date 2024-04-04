Julia Garner Fantastik Dörtlü'nün Gümüş Sörfçü'sü oldu

Vizyon tarihi 25 Temmuz 2025 olarak açıklanan Fantastik Dörtlü filmi için hazırlıklar devam ediyor. Yönetmenliğini Matt Shakman üstleneceği Fantastik Dörtlü'nün kadrosunda Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn'in yer alacak.
Cast çalışmaları süren filmde Gümüş Sörfçü'ye hayat verecek isim belli oldu. Daha önce Anya Taylor-Joy'un adının geçtiği rolü Julia Garner oynayacak.
"Fantastic 4" filminde Reed Richards (Mister Fantastic / Bay Fantastik) rolünde Pedro Pascal, Sue Storm (Invisible Woman / Görünmez Kadın) rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm (Human Torch/Alev Adam) rolünde Joseph Quinn, Ben Grimm (The Thing / Taş Adam) rolünde Ebon Moss-Bachrach ve Shalla-Bal (Gümüş Sörfçü / Silver Surfer) rolünde Julia Garner yer alacak.
Senaryosunu Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson ve Ian Springer'ın kaleme aldığı "Fantastik Dörtlü" filminin bu yaz Londra'daki Pinewood Stüdyoları'nda çekilmesi planlanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- Hollywood
- N-Life Kültür&Sanat
- Marvel