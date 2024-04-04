Julia Garner Fantastik Dörtlü'nün Gümüş Sörfçü'sü oldu

"Fantastic 4" filminde Reed Richards (Mister Fantastic / Bay Fantastik) rolünde Pedro Pascal, Sue Storm (Invisible Woman / Görünmez Kadın) rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm (Human Torch/Alev Adam) rolünde Joseph Quinn, Ben Grimm (The Thing / Taş Adam) rolünde Ebon Moss-Bachrach ve Shalla-Bal (Gümüş Sörfçü / Silver Surfer) rolünde Julia Garner yer alacak.



Senaryosunu Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson ve Ian Springer'ın kaleme aldığı "Fantastik Dörtlü" filminin bu yaz Londra'daki Pinewood Stüdyoları'nda çekilmesi planlanıyor.