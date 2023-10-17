Julia Louis Dreyfus'tan Seinfeld açıklaması: Neden bahsettiğini bilmiyorum

Başrollerini Jerry Seinfeld, Julia Louis Dreyfus, Jason Alexander, Michael Richards ve Larry David'i paylaştığı "Seinfeld" dokuz sezon boyunca ekranlara geldi.



"BU SONLA ALAKALI BİR ŞEYLER OLACAK"

Geçtiğimiz hafta Jerry Seinfeld, 25 yıl sonra ekibin yeniden bir araya geleceğini ima etmişti. 69 yaşındaki komedyen, Seinfeld'in finaliyle ilgili sorulara şu yanıtı vermişti:



“Senin için sonla ilgili küçük bir sırrım var. Ama bunu gerçekten söyleyemem çünkü bu bir sır. İşte sana şunu söyleyeceğim ama sen kimseye söyleyemezsin. Bu sonla alakalı bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi.”

