Julia Louis Dreyfus'tan Seinfeld açıklaması: Neden bahsettiğini bilmiyorum

Başrollerini Jerry Seinfeld, Julia Louis Dreyfus, Jason Alexander, Michael Richards ve Larry David'i paylaştığı "Seinfeld" dokuz sezon boyunca ekranlara geldi.
"BU SONLA ALAKALI BİR ŞEYLER OLACAK"
Geçtiğimiz hafta Jerry Seinfeld, 25 yıl sonra ekibin yeniden bir araya geleceğini ima etmişti. 69 yaşındaki komedyen, Seinfeld'in finaliyle ilgili sorulara şu yanıtı vermişti:
“Senin için sonla ilgili küçük bir sırrım var. Ama bunu gerçekten söyleyemem çünkü bu bir sır. İşte sana şunu söyleyeceğim ama sen kimseye söyleyemezsin. Bu sonla alakalı bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi.”
BİR ŞEY DUYMADIĞINDAN BAHSETTİ
Dizide 9 sezonu boyunca Elaine Benes karakterini canlandıran Julia Louis Dreyfus, Guardian'a verdiği yeni röportajda, Seinfeld hakkında bir şey duymadığından bahsetti.
Ünlü oyuncu, Seinfeld'in yorumları sorulduğunda "Evet, dün gece gördüm. Ve neden bahsettiğini bilmiyorum" dedi.
FİNAL BÖLÜMÜ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Öte yandan New York'un Batı Yakasında geçen Jerry ve arkadaşları George Costanza, Elaine Benes ve Cosmo Kramer'ın maceraları konu eden "Seinfeld" dizisinin finali herkesi şaşırtmıştı.
Final bölümünde Jerry, Elaine, George ve Kramer'ın dizi boyunca sergiledikleri insan düşmanı davranışları nedeniyle yargılanmaları ve hapse düşmeleri günlerce konuşulmuştu.
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