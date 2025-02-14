Julia Roberts başrolde: "After the Hunt" filminin vizyon tarihi açıklandı
"Call Me By Your Name", "Challengers" gibi filmlerle tanınan yönetmen Luca Guadagnino yeni filmi "After the Hunt" için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi belli oldu.
Senaryosunu Nora Garrett'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu "After the Hunt" filmi için hazırlıklar başladı.
Yıldız bir öğrencinin meslektaşlarından birine karşı suçlamada bulunmasıyla kendini kişisel ve mesleki bir dönüm noktasında bulan bir üniversite profesörünü konu alan "After the Hunt" 17 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Film, 10 Ekim'de ise sınırlı sayıda salonda gösterime girecek. Filmde başrolleri Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield paylaşıyor.
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